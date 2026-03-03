Hendaia euskaraz Réflexion autour du genre et de la danse basque à travers l’histoire Médiathèque Hendaye
Hendaia euskaraz Réflexion autour du genre et de la danse basque à travers l’histoire Médiathèque Hendaye mercredi 11 mars 2026.
Hendaia euskaraz Réflexion autour du genre et de la danse basque à travers l’histoire
Médiathèque 4 Rue du Jaizkibel Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11
Conférence par Oier Araolaza.
Organisé par Akelarre.
A l’occasion du mois de la langue basque, l’association Akelarre invite le danseur, anthropologue et journaliste Oier Araolaza, qui était déjà venu à la médiathèque d’Hendaye en décembre dernier pour une passionnante conférence sur le thème d’Olentzero. Cette fois-ci, Oier analysera la place des femmes dans l’histoire de la danse basque. Nous réfléchirons également sur la situation actuelle.
La conférence sera en basque avec traduction simultanée en français. .
Médiathèque 4 Rue du Jaizkibel Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 00 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Hendaia euskaraz Réflexion autour du genre et de la danse basque à travers l’histoire
L’événement Hendaia euskaraz Réflexion autour du genre et de la danse basque à travers l’histoire Hendaye a été mis à jour le 2026-02-28 par Hendaye Tourisme & Commerce