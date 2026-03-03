Hendaia euskaraz Réflexion autour du genre et de la danse basque à travers l’histoire Médiathèque Hendaye

Hendaia euskaraz Réflexion autour du genre et de la danse basque à travers l’histoire

Conférence par Oier Araolaza.

Organisé par Akelarre.

A l’occasion du mois de la langue basque, l’association Akelarre invite le danseur, anthropologue et journaliste Oier Araolaza, qui était déjà venu à la médiathèque d’Hendaye en décembre dernier pour une passionnante conférence sur le thème d’Olentzero. Cette fois-ci, Oier analysera la place des femmes dans l’histoire de la danse basque. Nous réfléchirons également sur la situation actuelle.

La conférence sera en basque avec traduction simultanée en français. .

