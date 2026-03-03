Hendaia euskaraz Sortie de résidence Amaia Carrère & Asisko Urmeneta Route de la Corniche Hendaye

Hendaia euskaraz Sortie de résidence Amaia Carrère & Asisko Urmeneta

Route de la Corniche Asporotsttipi Maison de la Corniche Hendaye Pyrénées-Atlantiques

L’auteure Amaia Carrère présentera le travail réalisé en résidence de création à Nekatoenea et à Hugoenea, en présence d’Asisko Urmeneta.

Organisé par le CPIE Littoral Basque.

L’Institut Culturel Basque, l’association des auteurs basques EIE et le CPIE Littoral Basque ont proposé à l’auteure Amaia Carrère une résidence de création littéraire. Durant le premier mois, elle a séjourné à la ferme rénovée Nekatoenea, au sein du Domaine d’Abbadia à Hendaye, et le deuxième mois, à Hugoenea à Pasai Donibane.

Lors de cette rencontre à Asporotsttipi, Amaia nous présentera le travail effectué lors de cette résidence, avec l’aide d’Asisko Urmeneta. Le public pourra échanger avec eux et dialoguer autour du thème de la sorcellerie. .

