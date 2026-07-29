Henrichemont, une ville pour le roi Rue du Château Pau
samedi 12 septembre 2026 · Rue du Château · Pau
Informations pratiques
Pau
Henrichemont, une ville pour le roi
Rue du Château Musée national du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12 15:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Henrichemont est située dans le nord du Berry. À première vue, il s’agit d’une petite ville comme il en existe des milliers dans nos campagnes.
Pourtant, elle est unique. Fondée par Maximilien de Béthune, duc de Sully, la première pierre en fut posée le 13 avril 1609. Son nom est un hommage au roi Henri IV et c’est Salomon de Brosse, l’architecte du palais du Luxembourg à Paris, qui en dessina les bâtiments. Enfin, capitale de l’ancienne principauté souveraine de Boisbelle, elle est également l’une des trois seules villes bâties en France au 17e siècle selon le principe des cités idéales.
Henrichemont, une ville à découvrir.
Une conférence deFlorence Semence. .
Rue du Château Musée national du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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English : Henrichemont, une ville pour le roi
L’événement Henrichemont, une ville pour le roi Pau a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Pau
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