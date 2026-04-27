Hentad Création du Bagad Bleidi Kamorh rue Emile Le Labourer Baud

Baud

Hentad Création du Bagad Bleidi Kamorh

rue Emile Le Labourer Salle du Scaouët Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 17:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Perdue dans une forêt inquiétante où réalité et imaginaire se brouillent, une jeune fille est submergée par la peur et les visions de créatures légendaires. Guidée par une lueur, elle trouve refuge chez un vieil homme qui l’apaise en lui contant ses souvenirs.

Le spectacle Hentad mêle musique et narration pour créer une expérience immersive avec le spectateur.

17h Gratuit dans la limite des places disponibles. .

rue Emile Le Labourer Salle du Scaouët Baud 56150 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Hentad Création du Bagad Bleidi Kamorh Baud a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BAUD Communauté