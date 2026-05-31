Héritage Gratte-Ciel, TNP – Théâtre national populaire, Villeurbanne

Héritage Gratte-Ciel Dimanche 20 septembre, 14h00 TNP – Théâtre national populaire Rhône

Gratuit sur réservation, jauge de 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Inauguré en 1934, le quartier des Gratte-Ciel doit attendre soixante ans avant de faire l’objet d’une protection patrimoniale. Cette protection assure sa sauvegarde et suscite sa valorisation.

Aujourd’hui, le quartier fait face à de nouveaux enjeux. De l’autre côté du cours Emile Zola, un projet urbain se déploie à horizon 2030 afin d’adapter le quartier aux besoins actuels de ses habitant·es, usagers et visiteurs tout en s’appuyant sur l’héritage des Gratte-ciel historiques.

TNP – Théâtre national populaire 8 Place Docteur Lazare Goujon, 69100 Villeurbanne, France Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33478033000 https://www.tnp-villeurbanne.com https://fr-fr.facebook.com/theatrenationalpopulaire;https://twitter.com/TNP_theatre [{« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr »}] Fondé en 1920 à Paris, le Théâtre National Populaire reçoit le label de Centre dramatique national en 1963. En 1972, le label CDN et le sigle TNP sont transférés au Théâtre de la Cité de Villeurbanne dirigé par Roger Planchon. En 2002, Christian Schiaretti succède à Roger Planchon. Le TNP fait partie des scènes théâtrales majeures de France et d’Europe.

Depuis 2020, Jean Bellorini dirige le TNP. Entouré de sa troupe et d’une constellation d’artistes associés, il œuvre pour un théâtre de création placé sous le signe de la transmission et de l’éducation, un théâtre poétique profondément ancré dans son territoire. Ce TNP donne la part belle aux liens intimes qui unissent le théâtre et la musique. Il renoue avec le réseau des scènes européennes et internationales, met en scène des interprètes italiens, afghans, chinois et invite des spectacles étrangers. Métro : ligne A, arrêt Gratte-Ciel. Bus : C3, arrêt Paul-Verlaine ; Bus lignes 27 , 69 et C26, arrêt Mairie de Villeurbanne. Station Velo’v Mairie de Villeurbanne, avenue Aristide-Briand, en face de la mairie.

Inauguré en 1934, le quartier des Gratte-Ciel doit attendre soixante ans avant de faire l’objet d’une protection patrimoniale. Cette protection assure sa sauvegarde et suscite sa valorisation. le à à…

© Lucas Frangella – Ville de Villeurbanne