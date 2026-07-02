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Héritage(s), La Cité Bleue, Genève

dimanche 15 novembre 2026 · La Cité Bleue · Genève

Héritage(s), La Cité Bleue, Genève

Informations pratiques

Début
dimanche 15 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Lieu
La Cité Bleue
Adresse
Av. de Miremont 46, 1206 Genève
Ville
1206 Genève
Tarif
CHF 15

Héritage(s) Dimanche 15 novembre, 17h00 La Cité Bleue

CHF 15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-15T17:00:00+01:00 – 2026-11-15T18:30:00+01:00
Fin : 2026-11-15T17:00:00+01:00 – 2026-11-15T18:30:00+01:00

La chanteuse et compositrice Lia Naviliat Cuncic propose un regard neuf sur la musique latine: entre compositions personnelles et arrangements du répertoire populaire, elle explore avec son quartet ses racines sud-américaines à travers l’énergie des musiques improvisées et la richesse des percussions latines.

La Cité Bleue Av. de Miremont 46, 1206 Genève Genève 1206 Champel Genève +41 22 552 43 13 https://lacitebleue.ch/ https://www.instagram.com/lacitebleuegeneve/;https://www.facebook.com/lacitebleuegeneve;https://www.youtube.com/@lacitebleuegeneve;https://www.tiktok.com/@lacitebleuegeneve [{« type »: « link », « value »: « https://lacitebleue.ch/fr/evenements/2026-2027/heritage-s »}, {« type »: « phone », « value »: « +41 22 552 43 13 »}] Située au cœur de Champel, La Cité Bleue est une salle reconnue pour son acoustique exceptionnelle et sa programmation artistique portée par son directeur Leonardo García-Alarcón.. Elle accueille principalement des concerts, des opéras, du théâtre musical, de la danse et d’autres types de spectacles, avec une attention particulière portée à la qualité artistique et à l’excellence des interprètes. Salle à taille humaine, elle offre une proximité rare entre artistes et public. La Cité Bleue est facilement accessible en transports publics (bus et tram). Des parkings publics sont disponibles à proximité.
Le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Il est recommandé d’arriver environ 20 à 30 minutes avant le début des spectacles.
Une célébration des racines latino-américaines

dr

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