Héritières du futur. Najat Aâtabou – Emel – Nayra, Jardin du Pharo, Marseille

Héritières du futur. Najat Aâtabou – Emel – Nayra Samedi 16 mai, 19h00 Jardin du Pharo Bouches-du-Rhône

3000 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T19:00:00+02:00 – 2026-05-16T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T19:00:00+02:00 – 2026-05-16T23:00:00+02:00

Héritières du futur

Najat Aâtabou – Emel – Nayra

Trois femmes, trois générations, une révolution sonore

Trois femmes, trois générations, trois expressions musicales novatrices, populaires et émancipatrices.

De la puissance enracinée du chaâbi à l’avant-garde électro trip-pop, jusqu’à l’énergie incisive du rap, ce plateau réunit trois artistes méditerranéennes qui redéfinissent les contours de la création contemporaine. Figure marocaine culte de la musique maghrébine, Najat Aâtabou incarne un chaâbi incandescent, porteur de mémoire, de luttes et d’émancipation. À ses côtés, l’artiste Emel Mathlouthi dit Emel déploie une électro trip-pop habitée, mêlant poésie, engagement et exploration sonore. Enfin, Nayra fait vibrer un rap percutant, aux flows puissants et aux textes ancrés dans le présent d’une génération engagée et racontant les réalités de son identité franco-egypto-marocaine.

La programmation musicale est construite par Latinissimo et l’AMI – Aide aux Musiques Innovatrices, en dialogue avec un consortium réunissant des structures marseillaises emblématiques des musiques actuelles (Marsatac, L’Espace Julien – Grand Bonheur, GROS:OEUVRE record, BI:POLE et Radio Grenouille).

Jardin du Pharo 58 boulevard Charles Livon, 13007 Marseille. Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Saison Méditerranée 2026

Emel Mathlouthi