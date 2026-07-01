HERMANOS GUTIÉRREZ, Alhambra, Genève

Informations pratiques

HERMANOS GUTIÉRREZ Vendredi 18 décembre, 19h30 Alhambra

Divers tarifs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-18T19:30:00+01:00 – 2026-12-18T23:00:00+01:00

Fin : 2026-12-18T19:30:00+01:00 – 2026-12-18T23:00:00+01:00

HERMANOS GUTIÉRREZ

Deux guitares, un cosmos onirique et mille paysages : les frères Gutiérrez, nés entre Zurich et l’Équateur, font chanter le désert comme personne.

Deux hommes, deux guitares — et pourtant tout y est. Alejandro et Estevan Gutiérrez, fils d’un père suisse et d’une mère équatorienne, ont grandi à Zurich en allant chercher leur âme musicale à Playas, sur la côte pacifique de l’Équateur.

De cette double appartenance est né un son instrumental unique, quelque part entre l’immensité aride d’un Ouest sauvage imaginaire et la nostalgie du cinéma italien des années soixante — Morricone en filigrane, rythmes latins en socle.

Leur album El Bueno y el Malo, enregistré sous la houlette de Dan Auerbach des Black Keys, les propulse sur la scène internationale et leur vaut une nomination aux Grammys. Sonido Cósmico (2024) confirme leur trajectoire.

Une musique qui chante sans chanteur — et qui n’a pas fini de faire voyager le public d’Antigel.

https://antigel.ch/event/hermanos-gutierrez-2/

Mise en vente de la billetterie le vendredi 12 juin à 10h.

Horaires (sous réserve de modifications) :

Portes : 18h30

Concert : 19h30

Renseignements (auprès de l’organisateur) :

billetterie@antigel.ch

www.antigel.ch

Tél. +41 22 575 87 15

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/concerts/hermanos-gutierrez/5a398382-71dc-4e74-b731-8b4ace2eecb9/events/393028 »}] [{« link »: « https://antigel.ch/event/hermanos-gutierrez-2/ »}, {« link »: « mailto:billetterie@antigel.ch »}, {« link »: « http://www.antigel.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

Festival Antigel présente : Hermanos Gutiérrez en concert à l’Alhambra, le 18 décembre 2026

DR