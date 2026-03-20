HeroFestival Grenoble Avenue d’Innsbruck Grenoble
HeroFestival Grenoble Avenue d’Innsbruck Grenoble samedi 6 juin 2026.
HeroFestival Grenoble
Avenue d’Innsbruck Alpexpo Grenoble Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Les Héros vous donnent rendez-vous à Grenoble les 6 & 7 juin prochains pour l’épisode 8 du HeroFestival 2 jours dédiés aux BD, Mangas, Comics, Séries, Cinéma, Jeux Vidéo, Cosplay, Musique.. .
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Avenue d’Innsbruck Alpexpo Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes contact@herofestival.fr
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English :
Heroes meet up in Grenoble on June 6th & 7th for episode 8 of the HeroFestival: 2 days dedicated to comics, Mangas, Comics, Series, Movies, Video Games, Cosplay, Music… .
L’événement HeroFestival Grenoble Grenoble a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Grenoble Alpes