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Hervé Joulain Fanny Azzuro Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement

Hervé Joulain Fanny Azzuro Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement samedi 29 mai 2027.

Lieu : Palais du Pharo

Adresse : 58 Boulevard Charles Livon

Ville : 13007 Marseille 7e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 29 mai 2027

Fin : samedi 29 mai 2027

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 14 14 30

Marseille 7e Arrondissement

Hervé Joulain Fanny Azzuro

Samedi 29 mai 2027 de 18h à 20h. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-29 18:00:00
fin : 2027-05-29 20:00:00

Date(s) :
2027-05-29

À deux, la musique vibre plus fort.
Hervé Joulain, cor
Fanny Azzuro, piano

Instrument d’origine guerrière (souvenons-nous de Roncevaux), le cor est devenu l’instrument romantique par excellence et le plus court chemin du rêve (songeons au Cor merveilleux de l’enfant).
Hervé Joulain en est l’un des meilleurs ambassadeurs. Nommé cor solo de l’Orchestre Philharmonique de Radio France à 20 ans, il a grandi avec Bernstein, Barenboïm ou Giulini… Puis il a occupé le même poste à l’Orchestre national de France avant de rejoindre Lorin Maazel à Parme. Si le berceau de sa famille est aussi en Italie,
Fanny Azzuro a commencé le piano à Saint-Rémyde-Provence pour accompagner son grand-frère corniste (aujourd’hui cor solo au Deutsche Oper Berlin). Elle dirige aussi un festival en Provence, Musique au cœur des Baronnies.

PROGRAMME

Œuvres de
Ludwig van Beethoven,
Jacques de la Presle, Raoul Pugno, Johannes Brahms
Elsa Barraine, Paul Le Flem et Robert Schumann.   .

Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

When there are two of us, the music resonates more deeply.

L’événement Hervé Joulain Fanny Azzuro Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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