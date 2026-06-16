Hervé Joulain Fanny Azzuro Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement
Hervé Joulain Fanny Azzuro Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement samedi 29 mai 2027.
Marseille 7e Arrondissement
Hervé Joulain Fanny Azzuro
Samedi 29 mai 2027 de 18h à 20h. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 14 – 14 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-29 18:00:00
fin : 2027-05-29 20:00:00
Date(s) :
2027-05-29
À deux, la musique vibre plus fort.
Hervé Joulain, cor
Fanny Azzuro, piano
Instrument d’origine guerrière (souvenons-nous de Roncevaux), le cor est devenu l’instrument romantique par excellence et le plus court chemin du rêve (songeons au Cor merveilleux de l’enfant).
Hervé Joulain en est l’un des meilleurs ambassadeurs. Nommé cor solo de l’Orchestre Philharmonique de Radio France à 20 ans, il a grandi avec Bernstein, Barenboïm ou Giulini… Puis il a occupé le même poste à l’Orchestre national de France avant de rejoindre Lorin Maazel à Parme. Si le berceau de sa famille est aussi en Italie,
Fanny Azzuro a commencé le piano à Saint-Rémyde-Provence pour accompagner son grand-frère corniste (aujourd’hui cor solo au Deutsche Oper Berlin). Elle dirige aussi un festival en Provence, Musique au cœur des Baronnies.
PROGRAMME
Œuvres de
Ludwig van Beethoven,
Jacques de la Presle, Raoul Pugno, Johannes Brahms
Elsa Barraine, Paul Le Flem et Robert Schumann. .
Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
When there are two of us, the music resonates more deeply.
L’événement Hervé Joulain Fanny Azzuro Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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