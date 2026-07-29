Hestiv’Oc 2ème jour des festivités Pau
vendredi 21 août 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Hestiv’Oc 2ème jour des festivités
Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
10H • Place Récaborde ATELIER DANSE • MENESTRÈRS GASCONS INITIATION
14H 18H • Pavillon des Arts Exposition HEMNAS D’ÒC, L’OCCITAN AU FEMENIN
14H30 • Pavillon des Arts Conférence LES FEMMES & LE MONDE OCCITAN
16H30 • Pavillon des Arts Conférence AQUERAS MONTANHAS / SE CANTI DE LA CHANSON À L’HYMNE
18H • Village Hestiv’Òc LA POP • POLICE OCCITANE DE PROXIMITÉ MARÉCHAUSSÉE
18H • Village Hestiv’Òc Danse LO CÈU DE PAU
19H • Grande scène CANTÈRA • CÉRÉMONIE D’OUVERTURE CHANTS & DISCOURS
19H45 • Grande scène Concert BOMBES 2 BAL
21H30 • Grande scène Concert LOU SERIOL (folk italie)
23H • Village Hestiv’Òc Changement de plateau Lo Ceu de Pau
23H30 • Grande scène Concert XIBEROOTS (reggae basque) .
Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Hestiv’Oc 2ème jour des festivités
L’événement Hestiv’Oc 2ème jour des festivités Pau a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pau
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