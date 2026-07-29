Informations pratiques

Pau

Hestiv’Oc 2ème jour des festivités

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 10:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

10H • Place Récaborde ATELIER DANSE • MENESTRÈRS GASCONS INITIATION

14H 18H • Pavillon des Arts Exposition HEMNAS D’ÒC, L’OCCITAN AU FEMENIN

14H30 • Pavillon des Arts Conférence LES FEMMES & LE MONDE OCCITAN

16H30 • Pavillon des Arts Conférence AQUERAS MONTANHAS / SE CANTI DE LA CHANSON À L’HYMNE

18H • Village Hestiv’Òc LA POP • POLICE OCCITANE DE PROXIMITÉ MARÉCHAUSSÉE

18H • Village Hestiv’Òc Danse LO CÈU DE PAU

19H • Grande scène CANTÈRA • CÉRÉMONIE D’OUVERTURE CHANTS & DISCOURS

19H45 • Grande scène Concert BOMBES 2 BAL

21H30 • Grande scène Concert LOU SERIOL (folk italie)

23H • Village Hestiv’Òc Changement de plateau Lo Ceu de Pau

23H30 • Grande scène Concert XIBEROOTS (reggae basque) .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Hestiv’Oc 2ème jour des festivités

L’événement Hestiv’Oc 2ème jour des festivités Pau a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pau