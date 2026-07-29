Hestiv’Oc 3ème jour des festivités Pau
samedi 22 août 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Hestiv’Oc 3ème jour des festivités
Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
10H • Place Récaborde ATELIER DANSE • MENESTRÈRS GASCONS INITIATION + 16H au Parc Beaumont
11H • Théâtre Saint-Louis BLAU • Cie RALBA (polyphonie)
11H • Danser sous la plume Table Ronde ABC DEL SABER (Sciences)
11H00 • Halles Concert ARRAYA (polyphonie)
11H30 • Place Clemenceau Concert TPT (Electro Brass) et 16H place Royale
14H • Place Reine Marguerite Concert ALDILA (Corse, Créole Martiniquais, Basque)
14H30 • Place de la Déportation Concert LÉA ETA ANUXKA (Basque)
14H30 • Place Clemenceau Concert BEER’ARN BRASS (cuivres & batterie)
15H • Théâtre Saint-Louis Concert AGATHE CATEL • ORÍGENS (Catalogne, Brésil)
A partir de 15H • Parc Beaumont Festival enfant (festival enfant )
15H • Danser sous la plume Atelier créatif LES PAULINAS
15H-21H • Place Royale QUILLES DE SIX, DE HUIT + 16H Concert TPT (Electro bass)
17H • Village Hestiv’Òc Concert
A partir de 17H45 Concert à la Grande Scène .
Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Hestiv’Oc 3ème jour des festivités
L’événement Hestiv’Oc 3ème jour des festivités Pau a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pau
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