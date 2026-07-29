Informations pratiques

Pau

Hestiv’Oc 3ème jour des festivités

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

10H • Place Récaborde ATELIER DANSE • MENESTRÈRS GASCONS INITIATION + 16H au Parc Beaumont

11H • Théâtre Saint-Louis BLAU • Cie RALBA (polyphonie)

11H • Danser sous la plume Table Ronde ABC DEL SABER (Sciences)

11H00 • Halles Concert ARRAYA (polyphonie)

11H30 • Place Clemenceau Concert TPT (Electro Brass) et 16H place Royale

14H • Place Reine Marguerite Concert ALDILA (Corse, Créole Martiniquais, Basque)

14H30 • Place de la Déportation Concert LÉA ETA ANUXKA (Basque)

14H30 • Place Clemenceau Concert BEER’ARN BRASS (cuivres & batterie)

15H • Théâtre Saint-Louis Concert AGATHE CATEL • ORÍGENS (Catalogne, Brésil)

A partir de 15H • Parc Beaumont Festival enfant (festival enfant )

15H • Danser sous la plume Atelier créatif LES PAULINAS

15H-21H • Place Royale QUILLES DE SIX, DE HUIT + 16H Concert TPT (Electro bass)

17H • Village Hestiv’Òc Concert

A partir de 17H45 Concert à la Grande Scène .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Hestiv’Oc 3ème jour des festivités

L’événement Hestiv’Oc 3ème jour des festivités Pau a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pau