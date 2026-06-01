Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Hettange Festive Place Mathias Loes Hettange-Grande

Hettange Festive Place Mathias Loes Hettange-Grande

Hettange Festive Place Mathias Loes Hettange-Grande samedi 20 juin 2026.

Lieu : Place Mathias Loes

Adresse : Autour de la mairie

Ville : 57330 Hettange-Grande

Département : Moselle

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Hettange-Grande

Hettange Festive

Place Mathias Loes Autour de la mairie Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Pour célébrer l’arrivée de l’été, venez prendre part à une soirée conviviale en plein air dans une ambiance tropicale !
Au programme pour petits et grands concert live du groupe Chic Planet, restauration et buvette assurées par le club de handball.
Une soirée à ne pas manquer !Tout public
0  .

Place Mathias Loes Autour de la mairie Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 53 10 02  accueil@hettange-grande.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate the arrival of summer, come join us for a fun-filled outdoor evening in a tropical atmosphere!
On the program for all ages: a live concert by the band Chic Planet, with food and drinks provided by the handball club.
An evening not to be missed!

L’événement Hettange Festive Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-06-14 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

À voir aussi à Hettange-Grande (Moselle)