Hettange Festive Place Mathias Loes Hettange-Grande

Hettange-Grande

Hettange Festive

Place Mathias Loes Autour de la mairie Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Pour célébrer l’arrivée de l’été, venez prendre part à une soirée conviviale en plein air dans une ambiance tropicale !

Au programme pour petits et grands concert live du groupe Chic Planet, restauration et buvette assurées par le club de handball.

Une soirée à ne pas manquer !Tout public

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Place Mathias Loes Autour de la mairie Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 53 10 02 accueil@hettange-grande.fr

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English :

To celebrate the arrival of summer, come join us for a fun-filled outdoor evening in a tropical atmosphere!

On the program for all ages: a live concert by the band Chic Planet, with food and drinks provided by the handball club.

An evening not to be missed!

L’événement Hettange Festive Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-06-14 par OT CATTENOM ET ENVIRONS