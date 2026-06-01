Hettange Festive Place Mathias Loes Hettange-Grande
Hettange Festive Place Mathias Loes Hettange-Grande samedi 20 juin 2026.
Hettange-Grande
Hettange Festive
Place Mathias Loes Autour de la mairie Hettange-Grande Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20 22:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Pour célébrer l’arrivée de l’été, venez prendre part à une soirée conviviale en plein air dans une ambiance tropicale !
Au programme pour petits et grands concert live du groupe Chic Planet, restauration et buvette assurées par le club de handball.
Une soirée à ne pas manquer !Tout public
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Place Mathias Loes Autour de la mairie Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 53 10 02 accueil@hettange-grande.fr
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English :
To celebrate the arrival of summer, come join us for a fun-filled outdoor evening in a tropical atmosphere!
On the program for all ages: a live concert by the band Chic Planet, with food and drinks provided by the handball club.
An evening not to be missed!
L’événement Hettange Festive Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-06-14 par OT CATTENOM ET ENVIRONS