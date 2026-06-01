Heure du conte – A l ‘abordage !!!, Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin, Annœullin

Heure du conte – A l ‘abordage !!! Mercredi 10 juin, 16h30 Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T16:30:00+02:00 – 2026-06-10T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-10T16:30:00+02:00 – 2026-06-10T17:30:00+02:00

Jeune moussaillon, prépare-toi à partir en quête d’aventures!

Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin 59112 Nord Hauts-de-France

Jeune moussaillon, prépare-toi à partir en quête d’aventures! Histoires