Informations pratiques

Airvault

Heure du conte

1 Place des Jardins Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Une heure du conte est proposée à la Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet le samedi 19 septembre, à 10 h 30. Elle sera animée par une bénévole de l’association Lire et faire lire. Au programme kamishibai et lectures d’albums pour les grands et les petits. Gratuit. À partir de 4 ans. Réservations conseillées 05 49 63 27 41 / mediatheque@cc-avt.fr .

1 Place des Jardins Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr

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English : Heure du conte

L’événement Heure du conte Airvault a été mis à jour le 2026-09-01 par CC Airvaudais Val du Thouet