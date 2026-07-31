Informations pratiques

Airvault

Escape Game au Musée

10 Rue de la Gendarmerie Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-07

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-07

Tout l’été, le musée Jacques Guidez d’Airvault vous propose de participer à une aventure palpitante, sous la forme d’un Escape Game, dans les salles souterraines.

Nous sommes en 1569, l’armée catholique d’Henri d’Anjou affronte l’armée protestante menée par Coligny. Ces hommes d’une même religion se massacrent pour des nuances théologiques. Vous avez 37 minutes pour fuir avant que l’abbaye ne devienne un terrain de bataille et s’embrase, perdant son cloître et les bâtiments qui l’entourent. Réussirez-vous à sortir des salles souterraines ?

Gratuit et accessible tout l’été, les après-midi. Inscription 24 h avant au 05 49 70 84 07, entre 15 h et 18 h. Un seul créneau par après-midi est prévu, pour laisser les salles libres à la visite. .

10 Rue de la Gendarmerie Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 70 84 07

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English :

L’événement Escape Game au Musée Airvault a été mis à jour le 2026-07-31 par CC Airvaudais Val du Thouet