Concert Allegro Festival 2ème Édition Tormenti d’amore Château Les Sénéchaux Airvault
mercredi 5 août 2026 · Château Les Sénéchaux · Airvault
Informations pratiques
Airvault
Concert Allegro Festival 2ème Édition Tormenti d’amore
Château Les Sénéchaux 12 Route de Soulièvres Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Airvault Allegro Festival revient pour sa deuxième édition ! Pour cette cinquième soirée, La célèbre soprano Myrto Papatanasiu, habituée des plus grandes scènes internationales, s’associe à Theodoros Kitsos au théorbe. Laissez-vous charmer par un magnifique programme dédié aux plus belles chansons d’amour de l’Italie du XVIIe siècle. Après le grand succès de l’année dernière, la charmante ville d’Airvault accueille une nouvelle série de huit évènements exceptionnels de musique classique. Ce festival a été créé sous l’impulsion de George Petrou, chef d’orchestre, pianiste et metteur en scène de renommée internationale. Rendez-vous au Château de Sénéchaux à 20 h 30. Tarifs Entrée individuelle 13 € / Moins de 14 ans gratuit Forfaits 4 concerts 45 € et 8 concerts 80 €. Réservation obligatoire. Informations et réservations sur info@airvaultallegro.com .
Château Les Sénéchaux 12 Route de Soulièvres Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine info@airvaultallegro.com
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English : Concert Allegro Festival 2ème Édition Tormenti d’amore
L’événement Concert Allegro Festival 2ème Édition Tormenti d’amore Airvault a été mis à jour le 2026-07-11 par CC Airvaudais Val du Thouet
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