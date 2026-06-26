Informations pratiques

Airvault

Heure du conte à la piscine

33 Rue Pierre Laillé Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

La Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet vous propose une heure du conte à la piscine d’Airvault, au 33 rue Pierre Laillé, le jeudi 23 juillet. Une pause lecture rafraîchissante pour toute la famille ! Rendez-vous à 15 h 30. Renseignements au 05 49 63 27 41 ou par mail mediatheque@cc-avt.fr .

33 Rue Pierre Laillé Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr

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English : Heure du conte à la piscine

L’événement Heure du conte à la piscine Airvault a été mis à jour le 2026-06-26 par CC Airvaudais Val du Thouet