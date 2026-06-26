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Heure du conte à la piscine Airvault

jeudi 23 juillet 2026 · Airvault

Heure du conte à la piscine Airvault

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
33 Rue Pierre Laillé
Ville
79600 Airvault
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Airvault

Heure du conte à la piscine

33 Rue Pierre Laillé Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:30:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

La Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet vous propose une heure du conte à la piscine d’Airvault, au 33 rue Pierre Laillé, le jeudi 23 juillet. Une pause lecture rafraîchissante pour toute la famille ! Rendez-vous à 15 h 30. Renseignements au 05 49 63 27 41 ou par mail mediatheque@cc-avt.fr   .

33 Rue Pierre Laillé Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 27 41  mediatheque@cc-avt.fr

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English : Heure du conte à la piscine

L’événement Heure du conte à la piscine Airvault a été mis à jour le 2026-06-26 par CC Airvaudais Val du Thouet

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