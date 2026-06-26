Heure du conte à la piscine Airvault
jeudi 23 juillet 2026 · Airvault
Informations pratiques
Airvault
Heure du conte à la piscine
33 Rue Pierre Laillé Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
La Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet vous propose une heure du conte à la piscine d’Airvault, au 33 rue Pierre Laillé, le jeudi 23 juillet. Une pause lecture rafraîchissante pour toute la famille ! Rendez-vous à 15 h 30. Renseignements au 05 49 63 27 41 ou par mail mediatheque@cc-avt.fr .
33 Rue Pierre Laillé Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr
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English : Heure du conte à la piscine
L’événement Heure du conte à la piscine Airvault a été mis à jour le 2026-06-26 par CC Airvaudais Val du Thouet
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