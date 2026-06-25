Airvault

Bulle de parents

16ter Rue Emmanuel Bonnet Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 09:30:00

fin : 2026-07-13 11:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Le Centre Socio Culturel propose régulièrement des animations pour les familles. Le lundi 13 juillet, une bulle des parents aura lieu de 9 h 30 à 11 h 30, au Centre Communal d’Action Sociale d’Airvault, au 16 ter rue Emmanuel Bonnet. Le quotidien de parent est souvent rythmé par les besoins des autres ceux de nos enfants, de notre famille, de notre travail… Et si, pour une fois, vous pensiez à vous ? Venez profiter d’un espace convivialité et d’un atelier auto-massage et relaxation , animé par Estelle Poirault, spécialiste Bien-Être. L’atelier est gratuit et les places sont limitées. Possibilité d’inscrire votre enfant à la Halte Garderie (0/3 ans) ou à l’Accueil de Loisirs (3/11 ans) tarif selon quotient familial. Renseignements et inscription auprès de Noémie, référente famille du Centre Socio Culturel de l’Airvaudais Val-du Thouet 05 49 64 73 10 ou famille.avt@csc79.org .

16ter Rue Emmanuel Bonnet Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10 famille.avt@csc79.org

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English : Bulle de parents

L’événement Bulle de parents Airvault a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Airvaudais Val du Thouet