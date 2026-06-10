Après-midi récréatif Festival MDM 2026 Airvault
Après-midi récréatif Festival MDM 2026 Airvault mardi 14 juillet 2026.
Airvault
Après-midi récréatif Festival MDM 2026
Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:00:00
fin : 2026-07-14 19:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Accueil dès 12 h au Domaine de Soulièvres, pique-nique possible sur place. De nombreuses animations sont proposées gratuitement à partir de 15 h, pour les enfants et leurs familles programmation disponible prochainement. Gratuit. En soirée, retrouvez les concerts proposés dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde (programmation dans les images). .
Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10 Accueil.avt@csc79.org
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English : Après-midi récréatif Festival MDM 2026
L’événement Après-midi récréatif Festival MDM 2026 Airvault a été mis à jour le 2026-06-10 par CC Airvaudais Val du Thouet
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