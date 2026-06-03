Concert dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde Airvault dimanche 12 juillet 2026.

Airvault

Concert dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde

Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Un apéro concert est proposé en extérieur de la salle du domaine de Soulièvres, dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde. En première partie Honky Tonk, l’Amérique roots en classiques country réarrangés. En seconde partie Burkina Azza, musique traditionnelle ouest-africaine modernisée, fils d’ethnie des BWABAS, Burkina AZZA mêle modernité aux sonorités traditionnelles. La troupe perpétue la tradition de la mémoire Africaine au Burkina Faso. Chaque soirée du 10 au 14 juillet, un apéro concert est proposé gratuitement à partir de 19 h, avec buvette et restauration sur place. Repli dans la salle en cas de pluie. Les concerts se déroulent dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde, vous trouverez le programme dans les images. .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10

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English : Concert dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde

L’événement Concert dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde Airvault a été mis à jour le 2026-06-03 par CC Airvaudais Val du Thouet