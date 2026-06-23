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Heure du conte Airvault

mercredi 8 juillet 2026 · Airvault

Heure du conte Airvault

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Ville
79600 Airvault
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Airvault

Heure du conte

Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Dans le cadre de l’évènement national Partir en livre 2026 , une heure du conte a deux voix est proposée à la Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet, le mercredi 8 juillet, à 10 h 30 ! Au programme des lectures originales à deux voix sur le thème Nos Petits et Grands Héros . Ambiance doudou et détente. Gratuit, accessible aux enfants de 4 ans. Réservations conseillées 05 49 63 27 41 / mediatheque@cc-avt.fr   .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 27 41  mediatheque@cc-avt.fr

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English : Heure du conte

L’événement Heure du conte Airvault a été mis à jour le 2026-06-23 par CC Airvaudais Val du Thouet

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