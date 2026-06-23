Heure du conte Airvault
mercredi 8 juillet 2026 · Airvault
Informations pratiques
Airvault
Heure du conte
Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Dans le cadre de l’évènement national Partir en livre 2026 , une heure du conte a deux voix est proposée à la Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet, le mercredi 8 juillet, à 10 h 30 ! Au programme des lectures originales à deux voix sur le thème Nos Petits et Grands Héros . Ambiance doudou et détente. Gratuit, accessible aux enfants de 4 ans. Réservations conseillées 05 49 63 27 41 / mediatheque@cc-avt.fr .
Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr
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English : Heure du conte
L’événement Heure du conte Airvault a été mis à jour le 2026-06-23 par CC Airvaudais Val du Thouet
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