Informations pratiques

Airvault

Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation

Place Saint-Pierre Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 08:30:00

fin : 2026-07-04 12:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Chaque samedi, un marché de producteurs locaux a lieu de 8 h 30 à 12 h 30, Place Saint-Pierre et sous les Halles à Airvault. En saison estivale, une animation est proposée chaque samedi. Le 4 juillet, vivez une expérience bluffante ! Le magicien Mehdi Ouazzani déambulera sur le marché pour vous surprendre avec des tours de magie réalisés juste sous vos yeux. Une animation conviviale et fascinante pour petits et grands ! .

Place Saint-Pierre Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 70 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation

L’événement Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation Airvault a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Airvaudais Val du Thouet