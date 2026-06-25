Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation Airvault
samedi 4 juillet 2026 · Airvault
Informations pratiques
Airvault
Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation
Place Saint-Pierre Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 08:30:00
fin : 2026-07-04 12:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Chaque samedi, un marché de producteurs locaux a lieu de 8 h 30 à 12 h 30, Place Saint-Pierre et sous les Halles à Airvault. En saison estivale, une animation est proposée chaque samedi. Le 4 juillet, vivez une expérience bluffante ! Le magicien Mehdi Ouazzani déambulera sur le marché pour vous surprendre avec des tours de magie réalisés juste sous vos yeux. Une animation conviviale et fascinante pour petits et grands ! .
Place Saint-Pierre Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 70 13
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English : Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation
L’événement Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation Airvault a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Airvaudais Val du Thouet
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