Concerts dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde Airvault lundi 13 juillet 2026.

Airvault

Concerts dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde

Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Un apéro concert est proposé en extérieur de la salle du domaine de Soulièvres, dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde. En première partie Another steel orchestra, musique de Steelband et en seconde partie Radio Byzance, dub électropical multiculturel. C’est un groupe de musique français qui s’inspire de l’énergie des sound systems reggae-dub pour développer un style hybride qu’il qualifie de dub électropical multiculturel. Chaque soirée du 10 au 14 juillet, un apéro concert est proposé gratuitement à partir de 19 h, avec buvette et restauration sur place. Repli dans la salle en cas de pluie. Les concerts se déroulent dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde, vous trouverez le programme dans les images. .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10

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English : Concerts dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde

L’événement Concerts dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde Airvault a été mis à jour le 2026-06-10 par CC Airvaudais Val du Thouet