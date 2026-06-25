Visite guidée Les portes s’ouvrent à Airvault, dans le cadre des Mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet Airvault mercredi 15 juillet 2026.

Airvault

Visite guidée Les portes s’ouvrent à Airvault, dans le cadre des Mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet

3 Rue de la Porte Caillon Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Venez découvrir les trésors cachés du patrimoine d’Airvault ! Cette visite exclusive vous racontera l’histoire de la ville et vous donnera un accès privilégié à la fontaine souterraine, ainsi qu’aux magnifiques jardins du château des Sénéchaux. Rendez-vous à 10 h, à l’Office de Tourisme d’Airvault. Animation gratuite. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 05 49 70 84 03 / 05 49 64 82 45 ou par mail tourisme-avt@cc-avt.fr . Retrouvez la programmation complète des Mercredis de l’été 2026 dans les images. .

3 Rue de la Porte Caillon Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 82 45 tourisme-avt@cc-avt.fr

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L’événement Visite guidée Les portes s’ouvrent à Airvault, dans le cadre des Mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet Airvault a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Airvaudais Val du Thouet