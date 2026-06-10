Concerts dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde Airvault mardi 14 juillet 2026.

Airvault

Concerts dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde

Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Un apéro concert est proposé en extérieur de la salle du domaine de Soulièvres, dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde. En première partie IKI8, afro-pop, groupe de musique pop fusion qui puise son énergie dans les sonorités africaines et les mélodies modernes. En seconde partie The Fast Bastard Gang Band, Fusion Balkano-Latino-Orientale Satirique, coloré et explosif, c’est une machine à groove composée de

musiciens d’exception, venus d’univers musicaux variés et chantant en six langues.

Chaque soirée du 10 au 14 juillet, un apéro concert est proposé gratuitement à partir de 19 h, avec buvette et restauration sur place. Repli dans la salle en cas de pluie. Les concerts se déroulent dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde, vous trouverez le programme dans les images. .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10

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English : Concerts dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde

L’événement Concerts dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde Airvault a été mis à jour le 2026-06-10 par CC Airvaudais Val du Thouet