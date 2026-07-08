Concert Allegro Festival 2ème Édition Récital de piano Titos Gouvelis Château Les Sénéchaux Airvault

Informations pratiques

Airvault

Concert Allegro Festival 2ème Édition Récital de piano Titos Gouvelis

Château Les Sénéchaux 12 Route de Soulièvres Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 20:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Airvault Allegro Festival revient pour sa deuxième édition ! Pour cette deuxième soirée, laissez-vous transporter par le virtuose grec Titos Gouvelis pour un voyage au cœur de la musique française. Sur un piano Erard de 1890, il interprétera avec passion les chefs-d’œuvre de Rameau, Debussy, Ravel et Franck, du baroque à l’impressionnisme. Après le grand succès de l’année dernière, la charmante ville d’Airvault accueille une nouvelle série de huit évènements exceptionnels de musique classique. Ce festival a été créé sous l’impulsion de George Petrou, chef d’orchestre, pianiste et metteur en scène de renommée internationale. Rendez-vous au Château de Sénéchaux à 20 h 30. Tarifs Entrée individuelle 13 € / Moins de 14 ans gratuit Forfaits 4 concerts 45 € et 8 concerts 80 €. Réservation obligatoire. Informations et réservations sur info@airvaultallegro.com .

Château Les Sénéchaux 12 Route de Soulièvres Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine info@airvaultallegro.com

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English : Concert Allegro Festival 2ème Édition Récital de piano Titos Gouvelis

L’événement Concert Allegro Festival 2ème Édition Récital de piano Titos Gouvelis Airvault a été mis à jour le 2026-06-27 par CC Airvaudais Val du Thouet