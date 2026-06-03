Concert dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde Airvault
Concert dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde Airvault samedi 11 juillet 2026.
Airvault
Concert dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde
Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Un apéro concert est proposé en extérieur de la salle du domaine de Soulièvres, dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde. En première partie D’accord Léon
Folk Trad du Poitou. En seconde partie, Cumbia chicharra, Cumbia méditerranéenne, pionnier de la cumbia en Europe, ce collectif franco-chilien de Marseille offre une musique tropicale vibrante en fusionnant cumbia, afrobeat, funk, chicha, hip-hop et dub. Chaque soirée du 10 au 14 juillet, un apéro concert est proposé gratuitement à partir de 19 h, avec buvette et restauration sur place. Repli dans la salle en cas de pluie. Le concert se déroule dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde, vous trouverez le programme dans les images. .
Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde
L’événement Concert dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde Airvault a été mis à jour le 2026-06-03 par CC Airvaudais Val du Thouet
À voir aussi à Airvault (Deux-Sèvres)
- Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) Airvault 13 juin 2026
- Grande collecte pour la Journée Mondiale des donneurs de sang Airvault 14 juin 2026
- Exposition Rîtes de passage, une vie bien orchestrée Musée Municipal Jacques Guidez Airvault 15 juin 2026
- Exposition Rîtes de passage, une vie bien orchestrée Musée Municipal Jacques Guidez Airvault 15 juin 2026
- Exposition des enfants Airvault 15 juin 2026