Informations pratiques

Airvault

Festival le Rêve de l’Aborigène

Route de Soulievres Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Pour sa 23ᵉ édition, l’éco-festival le Rêve de l’Aborigène revient à Airvault pour trois jours de célébration autour des musiques du monde. Du 24 au 26 juillet 2026, vibrez au son du didgeridoo, de la guimbarde et du chant diphonique, dans une ambiance respectueuse de l’humain et de la nature. Le festival vous invite à une expérience hors du temps, sans alcool, au cœur d’un village éphémère où la créativité et le lien humain sont à l’honneur. Au programme des concerts venus des quatre coins du monde, des conférences inspirantes, des ateliers participatifs, un marché d’artisans, des spectacles de jonglerie feu, des découvertes sonores et culturelles, un village associatif engagé, et une restauration biologique et locale. Ouverture des portes le vendredi 24 juillet à 12 h.

(Source l’association le Rêve de l’Aborigène). Réservation obligatoire, et sur le site uniquement. .

Route de Soulievres Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Festival le Rêve de l’Aborigène

L’événement Festival le Rêve de l’Aborigène Airvault a été mis à jour le 2026-06-27 par CC Airvaudais Val du Thouet