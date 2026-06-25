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Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation Airvault

Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation Airvault

Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation Airvault samedi 25 juillet 2026.

Adresse
Place Saint-Pierre
Ville
79600 Airvault
Département
Deux-Sèvres
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
08:30:00
Tarif

Airvault

Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation

Place Saint-Pierre Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 08:30:00
fin : 2026-07-25 12:30:00

Date(s) :
2026-07-25

Chaque samedi, un marché de producteurs locaux a lieu de 8 h 30 à 12 h 30, Place Saint-Pierre et sous les Halles à Airvault. En saison estivale, une animation est proposée chaque samedi. Le 25 juillet, venez profiter d’une animation musicale, proposée par le Rêve de l’Aborigène, dans le cadre du festival. Un instant hors du temps, dans une ambiance respectueuse de la nature et de l’humain.   .

Place Saint-Pierre Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 70 13 

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English : Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation

L’événement Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation Airvault a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Airvaudais Val du Thouet

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