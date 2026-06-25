Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation Airvault
Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation Airvault samedi 25 juillet 2026.
Airvault
Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation
Place Saint-Pierre Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 08:30:00
fin : 2026-07-25 12:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Chaque samedi, un marché de producteurs locaux a lieu de 8 h 30 à 12 h 30, Place Saint-Pierre et sous les Halles à Airvault. En saison estivale, une animation est proposée chaque samedi. Le 25 juillet, venez profiter d’une animation musicale, proposée par le Rêve de l’Aborigène, dans le cadre du festival. Un instant hors du temps, dans une ambiance respectueuse de la nature et de l’humain. .
Place Saint-Pierre Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 70 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation
L’événement Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation Airvault a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Airvaudais Val du Thouet
À voir aussi à Airvault (Deux-Sèvres)
- Exposition Rîtes de passage, une vie bien orchestrée Musée Municipal Jacques Guidez Airvault 6 juillet 2026
- Temps parents / enfants Vacances en famille Airvault 7 juillet 2026
- Atelier motricité Centre Socio Culturel Airvault 8 juillet 2026
- Concert dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde Airvault 10 juillet 2026
- Après-midi jeux Médiathèque Airvault 10 juillet 2026