Sortie en famille Trains des Plages Centre Socio Culturel Airvault
Sortie en famille Trains des Plages Centre Socio Culturel Airvault mercredi 22 juillet 2026.
Airvault
Sortie en famille Trains des Plages
Centre Socio Culturel 16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 08:30:00
fin : 2026-07-22 21:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Une sortie en famille aux Sables d’Olonne est proposée par le Relais Petite Enfance d’Airvault, le mercredi 22 juillet. Le départ est fixé au Centre Socio Culturel, au 16 ter rue Emmanuel Bonnet, en mini-bus à 8 h 30 pour le Train des Plages au départ de Thouars. Retour à 21 h 30 au Centre Socio Culturel. Prévoir un pique-nique, des jeux de plage et des affaires de baignade. Les places sont limitées et l’inscription obligatoire. Sortie ouverte à tous. Tarif 6 euros par participants de plus de 4 ans. Réservations au 05 49 64 73 10. .
Centre Socio Culturel 16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10 accueil.avt@csc79.org
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English : Sortie en famille Trains des Plages
L’événement Sortie en famille Trains des Plages Airvault a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Airvaudais Val du Thouet
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