Informations pratiques

Airvault

Visite flash de l’exposition de Golnaz Payani Archipel

10 Rue de la Gendarmerie Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 15:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Venez découvrir l’exposition À TRAVERS de Golnaz Payani au musée d’Airvault, dans le cadre de l’exposition Archipel, lors d’une visite flash, lundi 20 juillet, à 15 h. Dans ses œuvres, l’acte de défaire le tissage occupe une place centrale. À travers un processus méticuleux de soustraction, l’artiste retire des fils jusqu’à ce que la structure même du textile commence à vaciller. En dépouillant le tissu de sa fonction première, qu’il s’agisse de couvrir ou d’orner, elle en expose la fragilité inhérente le tissu perd son motif et son utilité pratique, mais conserve sa mémoire. Cette exposition est l’un des 4 îlots du parcours ARCHIPEL, organisé par la Chapelle Jeanne d’Arc de Thouars. Découvrez le parcours Archipel à travers les expositions, les visites guidées et les ateliers artistiques. Informations et inscriptions au 06 24 24 76 42 ou au 05 49 68 37 76 ou sur manon.corre@thouars.fr .

10 Rue de la Gendarmerie Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 37 76 manon.corre@thouars.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite flash de l’exposition de Golnaz Payani Archipel

L’événement Visite flash de l’exposition de Golnaz Payani Archipel Airvault a été mis à jour le 2026-07-09 par CC Airvaudais Val du Thouet