Complet Concert d’ouverture Georges Petrou et Camélia Jordana Allegro Festival 2ème Édition Château Les Sénéchaux Airvault

Airvault

Complet Concert d’ouverture Georges Petrou et Camélia Jordana Allegro Festival 2ème Édition

Château Les Sénéchaux 12 Route de Soulièvres Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Airvault Allegro Festival revient pour sa deuxième édition ! Pour ce premier concert, découvrez l’histoire poignante d’un marin disparu en mer, brillamment interprétée par Camélia Jordana (narration) et George Petrou (piano). Une œuvre bouleversante explorant l’amour, la perte et la résilience. Après le grand succès de l’année dernière, la charmante ville d’Airvault accueille une nouvelle série de huit évènements exceptionnels de musique classique. Ce festival a été créé sous l’impulsion de George Petrou, chef d’orchestre, pianiste et metteur en scène de renommée internationale. Rendez-vous au Château de Sénéchaux à 20 h 30. Tarifs Entrée individuelle 13 € / Moins de 14 ans gratuit Forfaits 4 concerts 45 € et 8 concerts 80 €. Réservation obligatoire. Informations et réservations sur info@airvaultallegro.com ou au 06 73 29 69 49. .

Château Les Sénéchaux 12 Route de Soulièvres Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 29 69 46 info@airvaultallegro.com

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English : Complet Concert d’ouverture Georges Petrou et Camélia Jordana Allegro Festival 2ème Édition

L’événement Complet Concert d’ouverture Georges Petrou et Camélia Jordana Allegro Festival 2ème Édition Airvault a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Airvaudais Val du Thouet