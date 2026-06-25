Visite guidée du Logis de Barroux, dans le cadre des Mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet Airvault mercredi 15 juillet 2026.

Airvault

Visite guidée du Logis de Barroux, dans le cadre des Mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet

2 Impasse du Logis Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Laissez-vous guider, par le propriétaire des lieux, pour une découverte privilégiée de ce domaine ! Au programme visite de la cour d’honneur, de la chapelle, du colombier, de l’écurie, de la grange, du parc et du four à pain. De plus, un film et un diaporama feront vivre la présentation du domaine dans son ensemble et sa restauration. Rendez-vous à 15 h, au 2 impasse du Logis à Barroux. Tarifs 5 euros et gratuit pour les moins de 10 ans. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 05 49 70 84 03 / 05 49 64 82 45 ou par mail tourisme-avt@cc-avt.fr . Retrouvez la programmation complète des Mercredis de l’été 2026 dans les images. .

2 Impasse du Logis Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 82 45 tourisme-avt@cc-avt.fr

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L’événement Visite guidée du Logis de Barroux, dans le cadre des Mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet Airvault a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Airvaudais Val du Thouet