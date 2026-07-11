Animations et découverte en canoë à l’étang d’Enjouran, dans le cadre des Mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet Airvault
mercredi 5 août 2026 · Airvault
Informations pratiques
Airvault
Animations et découverte en canoë à l’étang d’Enjouran, dans le cadre des Mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet
Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Dès midi, installez-vous avec votre pique-nique tiré du sac. L’après-midi, profitez des jeux de société sur place, ou embarquez à 14 h pour explorer la biodiversité de l’étang, en canoë, avec un animateur de Détours dans l’eau. Pour le canoë, il est obligatoire de savoir nager et d’avoir 8 ans minimum. Une session de 15 minutes de laser game sera également possible (réservation conseillée). Buvette sur place. Réservation obligatoire pour le canoë (2 euros par personnes, prévoir de la monnaie). Réservations auprès de l’Office de Tourisme au 05 49 70 84 03 / 05 49 64 82 45 / tourisme-avt@cc-avt.fr . Chaque mercredi, l’Office de Tourisme Airvaudais-Val du Thouet propose une animation sur le territoire à faire entre amis, en famille ou en solo. Retrouvez la programmation complète , dans les images et dans nos accueils des Offices de Tourisme d’Airvault et de Saint-Loup-sur-Thouet. .
Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 82 45 tourisme-avt@cc-avt.fr
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English : Animations et découverte en canoë à l’étang d’Enjouran, dans le cadre des Mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet
L’événement Animations et découverte en canoë à l’étang d’Enjouran, dans le cadre des Mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet Airvault a été mis à jour le 2026-07-11 par CC Airvaudais Val du Thouet
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