20ème Marché de Producteurs de Pays Airvault
jeudi 6 août 2026 · Airvault
Informations pratiques
Airvault
20ème Marché de Producteurs de Pays
Place des Promenades Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 23:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Venez célébrer la 20ème édition de ce grand rendez-vous gourmand, sur la Place des Promenades à Airvault, à partir de 18 h ! Après avoir acheté vos produits des producteurs labellisés Bienvenue à la Ferme , vous pourrez profiter de l’ambiance festive et les déguster sur place. N’oubliez pas vos assiettes et vos couverts et profitez des tables mises à votre disposition. Pour marquer l’événement, profitez d’une soirée festive animée par la musique d’Acoustica Duo et laissez- vous surprendre par les incroyables tours de magie en déambulation de Mehdi Ouazzani ! .
Place des Promenades Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 82 45
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English : 20ème Marché de Producteurs de Pays
L’événement 20ème Marché de Producteurs de Pays Airvault a été mis à jour le 2026-07-11 par CC Airvaudais Val du Thouet
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