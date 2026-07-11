Informations pratiques

Airvault

Ciné-vacances

1, place des jardins Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 15:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Profitez de deux séances de cinéma, pensées spécialement pour les enfants et organisées par la Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet, pendant les vacances. Une première projection aura lieu le matin à 10 h, pour les petits, et une deuxième débutera à 15 h 30, pour les plus grands ! Gratuit. Informations au 05 49 63 27 41. .

1, place des jardins Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr

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English : Ciné-vacances

L’événement Ciné-vacances Airvault a été mis à jour le 2026-07-11 par CC Airvaudais Val du Thouet