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Ciné-vacances Airvault

mercredi 5 août 2026 · Airvault

Ciné-vacances Airvault

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
1, place des jardins
Ville
79600 Airvault
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Airvault

Ciné-vacances

1, place des jardins Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:30:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Profitez de deux séances de cinéma, pensées spécialement pour les enfants et organisées par la Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet, pendant les vacances. Une première projection aura lieu le matin à 10 h, pour les petits, et une deuxième débutera à 15 h 30, pour les plus grands ! Gratuit. Informations au 05 49 63 27 41.   .

1, place des jardins Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 27 41  mediatheque@cc-avt.fr

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English : Ciné-vacances

L’événement Ciné-vacances Airvault a été mis à jour le 2026-07-11 par CC Airvaudais Val du Thouet

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