Informations pratiques

Airvault

Spectacle Je vous écris de Verdun…

29 Rue du Dépot Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Cet été, venez vivre un voyage dans le temps dans les rues d’Airvault, en suivant la troupe des Nuits d’Aldéarde, lors de leur nouveau spectacle Je vous écris de Verdun… L’équipe des Nuits d’Aldéarde s’est lancé un nouveau défi vous faire voyager au début du XXe siècle ! Plongez dans l’histoire grâce à un spectacle-promenade immersif au cœur de la ville. De l’insouciance de la Belle Époque à l’énergie des Années folles en passant par le drame de la Grande Guerre, laissez-vous emporter par un tourbillon d’Histoire qui réveillera les souvenirs transmis par nos grands anciens. Réservation conseillée billetterie en ligne ou en direct à l’Office de Tourisme d’Airvault et Saint-Loup-sur-Thouet. Tarifs 10 euros pour les plus de 12 ans, 5 euros de 4 à 11 ans et gratuit pour les moins de 4 ans. Ouverture de la buvette à 20 h et début du spectacle à 21 h 30. .

29 Rue du Dépot Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 06 40 79 lesnuitsdaldearde@gmail.com

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English : Spectacle Je vous écris de Verdun…

L’événement Spectacle Je vous écris de Verdun… Airvault a été mis à jour le 2026-07-08 par CC Airvaudais Val du Thouet