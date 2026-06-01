Heure du conte Châteaubourg
Heure du conte Châteaubourg mercredi 17 juin 2026.
Châteaubourg
Heure du conte
1 Place de Verdun Châteaubourg Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Une séance de lecture pour les 4-6 ans sur le thème des Vikings et dieux nordiques.
Embarquez sur votre drakkar, et confiez votre destin à Thor, Odin et Freyja… Voguez au gré de ces histoires venues du Grand Nord !
Pour les enfants à partir de 4 ans, sans inscription
Jeune public, gratuit. .
1 Place de Verdun Châteaubourg 35220 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 62 31 41
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English :
L’événement Heure du conte Châteaubourg a été mis à jour le 2026-06-10 par OT VITRE
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