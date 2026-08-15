Informations pratiques

Vendeuvre-sur-Barse

Heure du conte et atelier

Médiathèque Vendeuvre-sur-Barse Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 14:30:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

C’est un rendez-vous qu’on aime retrouver à la médiathèque l’heure du conte ! Pour cette session, la médiathèque a sélectionné un ouvrage sur le thème d’Halloween La sorcière du placard aux balais . Le conte sera joué et mis en son par Marie-Pauline et Guylaine et se suivra par un atelier créatif. Accessible aux enfants dès 6 ans.

Attention pensez à vous inscrire, les places sont limitées ! .

Médiathèque Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 80 40 75 mediatheque@vendeuvre-sur-barse.fr

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English :

L’événement Heure du conte et atelier Vendeuvre-sur-Barse a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne