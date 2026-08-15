Heure du conte et atelier Vendeuvre-sur-Barse
vendredi 30 octobre 2026 · Vendeuvre-sur-Barse
Informations pratiques
Vendeuvre-sur-Barse
Heure du conte et atelier
Médiathèque Vendeuvre-sur-Barse Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 14:30:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
C’est un rendez-vous qu’on aime retrouver à la médiathèque l’heure du conte ! Pour cette session, la médiathèque a sélectionné un ouvrage sur le thème d’Halloween La sorcière du placard aux balais . Le conte sera joué et mis en son par Marie-Pauline et Guylaine et se suivra par un atelier créatif. Accessible aux enfants dès 6 ans.
Attention pensez à vous inscrire, les places sont limitées ! .
Médiathèque Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 80 40 75 mediatheque@vendeuvre-sur-barse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Heure du conte et atelier Vendeuvre-sur-Barse a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
À voir aussi à Vendeuvre-sur-Barse (Aube)
- Conférence L’exil anglais de Nicolas Bourbon Vendeuvre-sur-Barse 10 septembre 2026
- Atelier créatif sur meuble Vendeuvre-sur-Barse 12 septembre 2026
- Visite guidée du Château de Vendeuvre sur Barse par l’association « les gardiens du château de Vendeuvre sur Barse », Château de Vendeuvre-sur-Barse, Vendeuvre-sur-Barse 19 septembre 2026
- JEP Visites guidées du château de Vendeuvre Vendeuvre-sur-Barse 19 septembre 2026
- JEP Concert au Château de Vendeuvre-sur-Barse Vendeuvre-sur-Barse 19 septembre 2026