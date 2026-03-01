Heure du conte histoires dans les arbres Bibliothèque Saint-Gildas-des-Bois

Heure du conte histoires dans les arbres

Bibliothèque 17 rue des Forges Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Début : 2026-03-25 10:00:00

fin : 2026-03-25 11:00:00

2026-03-25

HISTOIRES DANS LES ARBRES

Heure du conte

Un joli moment à partager avec des histoires qui t’emmèneront à la découverte des couleurs !

Animée par Odile et Sylvie, bénévoles à la bibliothèque.

Bibliothèque de Saint-Gildas des Bois

Mercredi 25 mars de 10h00 à 11h00

Entrée libre

Renseignement

Bibliothèque Intercommunale de St Gildas des Bois 02 40 66 74 64

bibliosaintgildas@cc-paysdepontchateau.fr .

Bibliothèque 17 rue des Forges Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

