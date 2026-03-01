Heure du conte histoires dans les arbres Bibliothèque Saint-Gildas-des-Bois
Heure du conte histoires dans les arbres
Bibliothèque 17 rue des Forges Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique
HISTOIRES DANS LES ARBRES
Heure du conte
Un joli moment à partager avec des histoires qui t’emmèneront à la découverte des couleurs !
Animée par Odile et Sylvie, bénévoles à la bibliothèque.
Bibliothèque de Saint-Gildas des Bois
Mercredi 25 mars de 10h00 à 11h00
Entrée libre
Bibliothèque Intercommunale de St Gildas des Bois 02 40 66 74 64
bibliosaintgildas@cc-paysdepontchateau.fr .
+33 2 40 01 40 16 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
