AGENDA · Annœullin
Heure du conte, Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin, Annœullin
mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin · Annœullin
Informations pratiques
Heure du conte Mercredi 16 septembre, 16h30 Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T16:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T16:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00
Dans ma forêt
Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin 59112 Nord Hauts-de-France
Dans ma forêt