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Heure du conte, Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin, Annœullin

mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin · Annœullin

Heure du conte, Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin, Annœullin

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin
Adresse
Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin
Ville
59112 Annœullin
Département
Nord

Heure du conte Mercredi 16 septembre, 16h30 Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T16:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T16:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00

Dans ma forêt

Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin 59112 Nord Hauts-de-France
Dans ma forêt

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