AGENDA · Grande-Synthe
HEURE DU CONTE, Médiathèque Nelson Mandela, Grande-Synthe
mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque Nelson Mandela · Grande-Synthe
Informations pratiques
HEURE DU CONTE Mercredi 23 septembre, 10h30 Médiathèque Nelson Mandela Nord
Entrée libre, inscription au 03 28 23 66 30
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T10:30:00+02:00 – 2026-09-23T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-23T10:30:00+02:00 – 2026-09-23T11:30:00+02:00
Nous vous proposons une heure du conte consacrée à l’automne.
Médiathèque Nelson Mandela 12 Place de l’Europe , 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France
Des histoires pour petits et grands
Ville de Grande-Synthe
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