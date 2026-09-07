HEURE DU CONTE, Médiathèque Nelson Mandela, Grande-Synthe

Informations pratiques

HEURE DU CONTE Mercredi 23 septembre, 10h30 Médiathèque Nelson Mandela Nord

Entrée libre, inscription au 03 28 23 66 30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T10:30:00+02:00 – 2026-09-23T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-23T10:30:00+02:00 – 2026-09-23T11:30:00+02:00

Nous vous proposons une heure du conte consacrée à l’automne.

Médiathèque Nelson Mandela 12 Place de l’Europe , 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France

Des histoires pour petits et grands

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