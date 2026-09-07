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HEURE DU CONTE, Médiathèque Nelson Mandela, Grande-Synthe

mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque Nelson Mandela · Grande-Synthe

HEURE DU CONTE, Médiathèque Nelson Mandela, Grande-Synthe

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Nelson Mandela
Adresse
12 Place de l'Europe , 59760 Grande-Synthe
Ville
59760 Grande-Synthe
Département
Nord
Tarif
Entrée libre, inscription au 03 28 23 66 30

HEURE DU CONTE Mercredi 23 septembre, 10h30 Médiathèque Nelson Mandela Nord

Entrée libre, inscription au 03 28 23 66 30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T10:30:00+02:00 – 2026-09-23T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-23T10:30:00+02:00 – 2026-09-23T11:30:00+02:00

Nous vous proposons une heure du conte consacrée à l’automne.

Médiathèque Nelson Mandela 12 Place de l’Europe , 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France
Des histoires pour petits et grands

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