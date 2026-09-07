HEURE DU CONTE, Médiathèque Nelson Mandela, Grande-Synthe

Informations pratiques

HEURE DU CONTE Samedi 10 octobre, 15h00 Médiathèque Nelson Mandela Nord

Entrée libre, inscription au 03 28 23 66 30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T15:00:00+02:00 – 2026-10-10T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T15:00:00+02:00 – 2026-10-10T16:00:00+02:00

A l’occasion des 40 ans de la médiathèque nous vous proposons une heure du conte à plusieurs voix mise en musique !

Médiathèque Nelson Mandela 12 Place de l’Europe , 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 23 66 30 »}]

Des histoires pour petits et grands

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