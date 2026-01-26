Hiba Tawaji invite Ibrahim Maalouf À la Française Gare du Midi Biarritz

Hiba Tawaji invite Ibrahim Maalouf À la Française

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24

fin : 2026-11-24

Date(s) :

2026-11-24

Hiba Tawaji rend hommage à l’héritage de la chanson française avec un programme inédit, à la fois intime et élégant.

Sur scène, la célèbre chanteuse libanaise invite son époux le trompettiste star Ibrahim Maalouf pour un hommage vibrant et audacieux à ce répertoire qui traverse les générations.

La complicité du couple sur scène comme dans la vie, offre une chaleur rare à ce répertoire, une dimension encore plus humaine.

Avec un premier single pour la Saint-Valentin 2026, comme une déclaration d’amour aux chansons qui l’ont poussée à devenir chanteuse, À la française est bien plus qu’un concert d’Hiba Tawaji.

C’est surtout la célébration magique de tout ce que la chanson française a de plus universel. L’amour. .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Hiba Tawaji invite Ibrahim Maalouf À la Française

L’événement Hiba Tawaji invite Ibrahim Maalouf À la Française Biarritz a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Biarritz