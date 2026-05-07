Hip-Hop love Chapiteau de la fontaine aux images Clichy-sous-Bois

Hip-Hop Love

Cette année, la Nuit Blanche célèbre la beauté

du printemps autour du thème de l’amour.

Le samedi 6 juin à 19h, Le Chap organise une parade nommée Hip-Hop Love : une déambulation sonore haute en couleurs et en love, traversant la

ville de Clichy-sous-Bois, du Chapiteau aux Ateliers Médicis.

Les Cies et

collectifs Voix Machine (récolte de témoignages), Tonnerre de Singe

(krump) et Styx Lab (rap, djing et beatmaking) vous régaleront d’une randonnée

urbaine musicale créée pour l’occasion et perlée d’happenings dans l’espace

public, de concerts dans les quartiers traversés, de surprises roulantes et

embarquées.

Terminus aux Ateliers Médicis pour enchainer avec leur

programme spécial Nuit Blanche !

Le 6 juin, pour la Nuit Blanche, Le Chap organise une parade nommée Hip-Hop Love : une déambulation sonore haute en couleurs et en love, traversant la ville de Clichy-sous-Bois.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T21:00:00+02:00

Chapiteau de la fontaine aux images Stade Roger Caltot, avenue de sévigné 93390 Clichy-sous-Bois

https://chapiteau93.fr/ +33767017105 contact@fontaineauximages.fr https://www.facebook.com/Chapiteau93 https://www.facebook.com/Chapiteau93



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