Hip-Hop love Chapiteau de la fontaine aux images Clichy-sous-Bois
Hip-Hop love Chapiteau de la fontaine aux images Clichy-sous-Bois samedi 6 juin 2026.
Hip-Hop Love
Cette année, la Nuit Blanche célèbre la beauté
du printemps autour du thème de l’amour.
Le samedi 6 juin à 19h, Le Chap organise une parade nommée Hip-Hop Love : une déambulation sonore haute en couleurs et en love, traversant la
ville de Clichy-sous-Bois, du Chapiteau aux Ateliers Médicis.
Les Cies et
collectifs Voix Machine (récolte de témoignages), Tonnerre de Singe
(krump) et Styx Lab (rap, djing et beatmaking) vous régaleront d’une randonnée
urbaine musicale créée pour l’occasion et perlée d’happenings dans l’espace
public, de concerts dans les quartiers traversés, de surprises roulantes et
embarquées.
Terminus aux Ateliers Médicis pour enchainer avec leur
programme spécial Nuit Blanche !
Le 6 juin, pour la Nuit Blanche, Le Chap organise une parade nommée Hip-Hop Love : une déambulation sonore haute en couleurs et en love, traversant la ville de Clichy-sous-Bois.
Le samedi 06 juin 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T21:00:00+02:00
Chapiteau de la fontaine aux images Stade Roger Caltot, avenue de sévigné 93390 Clichy-sous-Bois
https://chapiteau93.fr/ +33767017105 contact@fontaineauximages.fr https://www.facebook.com/Chapiteau93 https://www.facebook.com/Chapiteau93
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