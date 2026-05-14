Nuit Blanche 2026 aux Ateliers Médicis Les Ateliers Médicis Clichy-sous-Bois

Au programme :

Piédestal de l’amour et de l’amitié – par Collectif Collective

15h30 – 19h30

Le Collectif Collective investit plusieurs espaces du site avec une scénographie immersive et participative : drapeaux, portiques, ordinateur géant permettant au public d’écrire et diffuser des messages d’amour en direct, ainsi qu’un « Piédestal de l’amour et de l’amitié ». Une installation festive et poétique pensée comme un espace d’expression collective autour des liens affectifs et du partage.

Photobooth – par Kiara & Collectif Collective

16h00 – 19h30

Dans un décor imaginé par le collectif, le photobooth devient un espace ludique et intime où chacun·e peut célébrer les liens affectifs, immortaliser des souvenirs et repartir avec une trace de cette expérience.

Podcast Askip

17h00 – 18h00

Diffusion en direct du podcast “Askip” autour de la thématique de l’amour, des “dates” et des premiers rendez-vous.

Lecture croisée Veillons l’amour ! – par Asya Djoulaït & Youssra Gacem

18h30 – 19h15

À travers des ateliers d’écriture collective réunissant plusieurs générations, des participant·es explorent différentes formes d’amour : familial, fraternel et sororal. Les textes produits feront l’objet d’une lecture publique et d’une mise en voix collective.

Déambulation Hip-Hop Love – par Le Chap, en collaboration avec Voix Machine, Styx Lab et Tonnerre de Singe

19h30 – 20h30

Un parcours immersif reliant La Fontaine aux Images au chantier, rythmé par des témoignages autour de l’amour, des performances rap et des chorégraphies krump.

Performance : L’Instant T – par Compagnie 7Bis avec Juan Ignacio Tula

Chantier du nouveau bâtiment des Ateliers Médicis

20h30 – 20h55

Le circassien argentin Juan Ignacio Tula explore la roue Cyr dans une performance hypnotique mêlant mouvement rotatif, danse et musique live, accompagné du pianiste Bru Ferri.

Banquet de clôture – par Collectif Collective

21h00 – 22h30

La soirée se clôture par un banquet ouvert à toutes et tous, pensé comme un moment convivial de partage autour de la thématique de l’amour.Une nappe scénographiée créée spécialement pour l’occasion transformera la table en espace sensible et collectif.

À l’occasion de la Nuit Blanche 2026, les Ateliers Médicis proposent une programmation artistique et participative autour de la thématique de l’amour, déployée aux Ateliers Médicis, sur la Dhuys ainsi que dans le chantier du futur bâtiment, dont l’ouverture est prévue courant 2027.

Pour cette édition, une scénographie spécifique est imaginée par le collectif collective, un collectif de designer·euses, scénographes et artistes réuni autour des notions de transmission, de construction et de célébration.

Le samedi 06 juin 2026

de 15h30 à 22h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T18:30:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T15:30:00+02:00_2026-06-06T22:30:00+02:00

Les Ateliers Médicis 4 allée François Nguyen 93390 Clichy-sous-Bois

https://www.ateliersmedicis.fr/



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