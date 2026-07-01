Hippies, Le Moulin Jaune, Crécy-la-Chapelle

Informations pratiques

Hippies 18 et 19 juillet Le Moulin Jaune Seine-et-Marne

30€ adulte

25€ enfant de 3 à 12 ans

Gratuit jusqu’au 3ème anniversaire

Tarif handicapés : 10€ – tarif unique valable pour la personne handicapée + 1 accompagnant.e (10€ chacun)

Tarif famille : 2 adultes (à partir de 12 ans) + 2 enfants (3–12 ans) = 70 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T11:30:00+02:00 – 2026-07-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-19T11:30:00+02:00 – 2026-07-19T19:00:00+02:00

Dans ce Moulin situé au bord du Grand Morin, à une demie-heure à l’est de Paris, de nombreux artistes et artisans, jardiniers et cuisiniers, créent in situ.

Ici, le processus de recherche et d’expérimentation qui mêle nature, création et vie quotidienne est permanent. Il fait émerger un monde à la fois réel et merveilleux, savant mélange d’art brut, de science fiction et de cirque fellinien. En y participant, qu’on soit créateur ou visiteur, on apprend à être créateur de sa vie, à transformer l’ordinaire en quelque chose d’inédit et de fantastique qui renoue avec des rêves d’enfants et d’évasion.

ON ASSOCIE NATURE, ART ET VIE QUOTIDIENNE

Summer of love ! Les âmes libres et créatives, pieds nus, cheveux au vent, colorées et insouciantes, se rassemblent pour célébrer la paix et la beauté.

Les hippies s’éveillent, les tambours battent, les tablas résonnent, les flûtes pleurent et les guitares fredonnent.

Les cœurs battent à l’unisson : l’amour règne — encore et toujours !

L’été, la joie, l’amour, la beauté. Que demander de plus ?

Le Moulin Jaune 1 sente du Moulin-Nicole 77580 Crécy-la-Chapelle Crécy-la-Chapelle 77580 Seine-et-Marne Île-de-France http://www.moulinjaune.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/hippies »}] Le long de la rivière du Grand Morin, le jardin-théâtre du Moulin Jaune, labellisé « Jardin remarquable » et « Patrimoine d’Ile de France », propose un parcours enchanteur à travers les univers de son propriétaire, le clown Slava Polunin. En co-création permanente avec des artistes de toutes disciplines et le public, sa succession de jardins colorés et d’univers oniriques célèbrent la nature et une manière joyeuse et poétique d’aborder le quotidien. Accès: Parking au bout de la zone artisanale de Crécy-la-Chapelle (rue des Abbesses 77580 Crécy-la-Chapelle). Gare SNCF Transilien de Villiers-Montbarbin (100m).

Promenade et pique-nique dans un jardin-théâtre promenade pique-nique

Photo dr Katya Salloum