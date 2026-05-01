Hiroshima / Présentation de Laurent Loualoup, Le Cratère, Toulouse

Hiroshima / Présentation de Laurent Loualoup Vendredi 1 mai, 22h45 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T22:45:00+02:00 – 2026-05-02T00:45:00+02:00

Fin : 2026-05-01T22:45:00+02:00 – 2026-05-02T00:45:00+02:00

Les 6 et 9 août 2025, nous commémorions les 80 ans des bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki par l’armée américaine, qui ont instantanément coûté la vie de 110 000 à 210 000 personnes selon les estimations, chiffres ne tenant pas compte des morts liés aux effets à long terme de l’irradiation. Les souffrances et traumatismes subis par le peuple japonais ont cependant longtemps été mis sous silence, en faveur d’une glorification de la réussite technologique ayant entrainé la capitulation du Japon et mis fin à la deuxième guerre mondiale sur le front Pacifique.

Nous vous proposons de revenir ensemble sur ces événements historiques, au travers de créations cinématographiques qui nous permettront notamment d’aborder la notion d’hibakusha, du nom donné aux personnes affectées par la bombe, victimes et survivants des explosions.

Lors de la soirée du vendredi 1er mai, nous nous retrouverons pour un moment d’échange autour de Pluie noire, chef d’oeuvre de Imamura Shôhei 1989, adapté du livre éponyme d’Ibuse Masuji de 1965, agissant à l’époque de sa sortie comme piqûre de rappel face aux dangers des armes atomiques. Nous aurons ensuite l’occasion de voir un film très rare, Hiroshima, réalisé par Sekigawa Hideo en 1953 peu après la fin de l’occupation américaine, véritable expression libératrice d’un vécu traumatique longtemps resté sous censure.

La veille, jeudi 30 avril dans l’après-midi, nous aurons commencé à aborder ce sujet plus à distance. Tout d’abord avec Lumière pâle sur les collines, qui à notre époque contemporaine, aborde les conséquences de ces événements dans leurs dimensions du temps long, psychologiques et inter-générationnelles. Enfin, dans le film d’animation Planètes, nous suivrons quatre graines de pissenlits qui parvenant à s’échapper d’explosions nucléaires sur Terre, cherchent à survivre dans les confins de l’espace.

Comment vivre après l’apocalypse ? Car c’est bien de cela dont il s’agit : au-delà de ces catastrophes atomiques ô combien destructrices, voir ensemble comment les êtres parviennent malgré les plus grandes horreurs subies, à se frayer, retrouvant racines, un chemin vers la vie.

Film : Hiroshima

Ven. 1/5 22:45 – Hiroshima

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/hiroshima »}] [{« link »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/hiroshima »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Le Cratère Cinema Toulouse