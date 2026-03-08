HISSE ET OH MATELOT ! Port de Capbreton Capbreton
HISSE ET OH MATELOT ! Port de Capbreton Capbreton mercredi 18 mars 2026.
HISSE ET OH MATELOT !
Port de Capbreton Avenue Georges Pompidou Capbreton Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
Découverte et apprentissage des noeuds marins. Nouveauté réalise ta pomme de touline et repars avec !
Découverte et apprentissage des noeuds marins. Nouveauté réalise ta pomme de touline et repars avec ! .
Port de Capbreton Avenue Georges Pompidou Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : HISSE ET OH MATELOT !
Discover and learn nautical knots. New: make your own pomme de touline and leave with it!
L’événement HISSE ET OH MATELOT ! Capbreton a été mis à jour le 2026-03-04 par OTI LAS